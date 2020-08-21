CHP yönetiminden 'müjde' kararı: Milletvekillerine bildirildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 15.00'te yapacağını duyurduğu "müjde" açıklaması öncesinde CHP yönetimi bir karar aldı.
Odatv'nin edindiği bilgilere dayandırdığı haberine göre, CHP yönetimi bugün aldığı kararla, milletvekillerinin ve parti yöneticilerinin Erdoğan'ın "müjde" açıklamasıyla ilgili yorum yapmamasını istedi.
Milletvekillerine ulaştırılan mesajda, "Milletvekillerimizin Cumhurbaşkanının bugün yapacağı açıklamalar hakkında yazılı ve görsel medyaya açıklama yapmamaları, sosyal medya üzerinden görüş bildirmemeleri önemle rica olunur" denildi.