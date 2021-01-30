CHP yöneticisinden işe alım açıklaması: 35 CHP, 15 İYİ Parti, 15 diğerleri...

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İBB grubunda mevsimlik işçi alımlarına ilişkin yaptığı açıklamayla tartışma konusu oldu.

Toplantıda konuşan CHP İBB Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “Şimdi bazen doğru bildiğimiz yanlışlar var. Mesela ben de bilmiyordum, süreç içinde öğrendim. Mesela kış bakım çalışmaları var. Ya da cankurtaran gibi mevsimsel 3 aylık, 4 aylık işçiler var. ‘Yav, 3 aylık işe niye bizim örgütümüzden adam girmiyor’ falan diye hepimiz birden bağırdık. Ama şöyle bir hukuki meselesi var. Özellikle bu tür mevsimsel işçilerde önceki yıllardan gelenlerin çalışmasının devam mecburiyeti var. Kanun böyle, onlar devam edecek” dedi.

Aynı toplantıda konuşan CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ise, “Çoğu arkadaşımız, ilçe başkanlarımızı her şeyi biliyor ama sizler bilmiyorsunuz. 100 kişi alınıyorsa işe, 35 CHP, 15 İYİ Parti, 15 diğerleri, 20-25 de İBB kariyer üzerinden gidiyor. Süreç bu şekilde" ifadesini kullandı.