CHP ve İYİP’den ortak açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile İYİP yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, ortak yazılı basın açıklaması yaptı.
CHP ve İYİP’in her zaman önceliğinin Türkiye olduğu belirtilerek, “Bu temelde kurulmuş olan ittifakımız, ülkemizin geleceğinin şekillenmesi noktasında da yan yana durmaktadır. Millet İttifakı; demokratik hukuk devletine olan bağlılık, evrensel insan hakları ilkelerine saygı, Cumhuriyetimizin kazanımlarını ve milletimizin değerlerini koruyup kollama inancıyla bugünlere gelmiştir. Kurulan bu birliktelik ve yürüdüğümüz meşakkatli yol, demokrasi dersleri ile doludur. Hatırlanacağı üzere 2018 seçimleri öncesinde İYİ Parti seçime girmesin diye demokrasiye kurulan kumpas, CHP’nin on beş milletvekili hamlesiyle aşılmıştır” denildi.
İYİP ile CHP’nin birlikte girdiği 2019 yerel seçimlerinde çok sayıda büyükşehir belediyesinin Millet İttifakı tarafından kazanıldığı anımsatılarak, şunlar kaydedildi: