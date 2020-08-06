CHP ve İYİP'den dolardaki artışa ilişkin açıklama: Hükümet istifa etmeli, yapısal reform gerekli

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'ya konuşan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve İYİP Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ekonomideki kriz, döviz ve altında ortaya çıkan ani yükselişin temel sebebini, AKP hükümetinin ne içeride, ne dışarıda kimseye güven veremez durumda olmasına bağladı.

Öztrak, ekonomide yaşanan çöküşü çözebilecek en hızlı çözümün, "Hükümetin derhal istifa etmesi olduğunu" vurguladı.

Öztrak, "Böyle bir durumda, bu oyunun devam edemeyeceği artık görülmüştür. Bu kadar kasarsanız, hem de bu kadar müdahale ederseniz ortaya çıkacak olan tablo budur. Bu yandan AKP'nin Genel Başkanı'nın kerameti kendinden menkul faiz/ enflasyon/ kur teorileri, bir yandan damat ve danışmanların Londra piyasası üzerinden kuru yönetmeye çalışma çabaları. Sonucun maliyetini hep birlikte görüyoruz" dedi.

Paçacı, ekonomideki tabloyu 4 nedene bağladı

İYİP Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, ekonomideki durumun temel sebebinin, Türkiye'deki yönetim sistemi değişikliği olduğunu belirterek, artık palyatif yöntemlerle ekonominin kurtarılmasının mümkün olmadığını, acilen sistem değişikliğine gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Paçacı, çöküşü şu dört nedene bağladı:

-Yönetimde 2018 yılında yapılan sistem değişikliği ile demokrasi ve yargıdaki aşınma dünyada - Türkiye'ye karşı olan güveni azalttı.

- Güven azalışıyla birlikte ekonomi yönetiminde liyakata dayalı atamalardan vazgeçildi.

- Ekonomi ile ilgisi zayıf olan yöneticilerin müdahalesi ve yanlış ekonomik kararlar sonucu Türkiye 2018'den bu yana ciddi bir krizin içine girdi.

- Tüm bunlar olurken, bir de israf sürekli arttı."

Paçacı, ekonominin geldiği durumu "Nereye baksanız elinizde kalıyor, iyi giden hiçbir şey yok." diye nitelendirerek, "Bunu palyatif tedbirlerle değil, daha köklü, bilimsel verilere dayalı yapısal reformla çözmek gerekir" diye konuştu.