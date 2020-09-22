CHP, TBMM Başkanı Sentop ile Berberoğlu'nun vekilliğe iadesini görüştü: Olumsuz görmedik

CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Enis Berberoğlu'nun durumunu görüştü.

Altay, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Biz Sayın Başkanı menfi görmedik" dedi.

CHP'li Engin Altay, TBMM Başkanı Şentop ile görüşmesinin ardından basın açıklaması yaptı. Görüşmeye ilişkin bilgi veren Altay, "Bugün saat 14.30'da TBMM Başkanı Sayın Şentop'u ziyaret ettik. Görüşmemiz yaklaşık 1 saat sürdü. Hukuk normlarını konuştuk. Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu ile verdiği karar böyle görüşmeyi zaruri kılmıştı. Anayasa Mahkemesi'nin bunun hak ihlali olduğunu ve milletvekilliği görevinin de alıkonulduğunu tayin ve tespit etti" ifadelerini kullandı.

"Hem Anayasa Mahkememizin verdiği bu hak ihlali kararı ile yazacağı gerekçe bundan sonra ne olacağı için tarihi önem taşıyor" diyen Altay, "Mahkemenin de vereceği karar çok önemli. Yargıtay'ın konuyu hızlı bir şekilde ele alması da bu mağduriyetin giderilmesi bakımından çok önemli olacağını düşünüyoruz" dedi.

