CHP Sözcüsü Öztrak'tan Muharrem İnce sorusuna yanıt: Bizim gündemimizde milletimizin çığlığı var, başka bir şey yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'den ayrılarak parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce ile alakalı bir soru üzerine "Bizim gündemimizde milletimizin çığlığı var. 10 milyon işsiz var. Bizim gündemimizde bundan başka bir şey yok" yanıtını verdi.

'IMF'nin istediği borç değil taahhüttü'

Öztrak açıklamalarında şunları kaydetti:

"IMF borç istemiş. IMF'nin istediği borç değil taahhüttü. O da gerçekleşmedi. Bu kişi (Erdoğan) Türkiye'nin 132 milyar dolar olan brüt dış borcunu 430 milyar dolara çıkardı. Ülkeyi borca batıran kibirli zat borcu verenlerden defalarca emir aldı, hakaretleri sineye çekti. Kendisine aptal olmadı diyen ABD başkanını kaısına gittiğini, o mektubu mahçup şekilde kendisine teslim ettiğini ne çabuk unuttu.2008 küresel krizinden sonra ekonomideki hataların üstünü sıcak parayla örtenler ekonomimizi kırılganlaştırdı. Türkiye kendine benzeyen ekonomilerden hızla ayrıştı, en kırılgan ekonomiler arasında ilk 5'e oturdu.

Yönetimi tek kişinin iradesine bırakan ucube tek adam rejimi getirildi. Devlette liyakati bitirdi, istişareyi kaldırdı. Ekonomimiz bir avuç yandaşa hizmet eder oldu. Hukuk devleti hızla yıprandı. TL değer kaybederken işsizlik enflasyon hızla arttı. İş bulamayan vatandaşlarımız kendini yaktı. Saray yaptığı hataların üstünü borçlarla örtmeye çalıştı. Bekledikleri para ülkeye gelmedi bu defa ekonomimize saldırıyorlar dediler.

Şimdi bir buhran yaşıyoruz. Hazine'de de Merkez Bankası kasasında da para kalmadı. IMF'ye borç veriyorduk diye caka satanlar IBAN'la para istediler. Serbestçe kullanabileceğimiz döviz rezervimiz kalmadı. MB'nin net rezervi -21,7 milyar dolar. Sadece 6 aya 58 milyar dolardan fazla döviz sattılar. 361 milyar TL aldılar. Bu 58 milyar doları yeniden kasaya koymak için 423 milyar lazım. Bu yerine koymanın maliyeti bize 62 milyar lira olacak.

Bu ucuza satılan milyarlarca dolar kime yaradı? Faiz lobilerine, bir avuç havuz müteahhidine yaradı. 12 aylık nakit açığı 197 milyar olmuş. Bu açık cumhuriyet tarihinin rekoru."

'Gençlerin işsizliği beka meselesidir'

İşsizlik milletimizi ezip geçiyor. Mayıs ayında işsizlik önceki yıla göre artmış ama nasılsa işsiz sayısı azalmış. TÜİK rakamları işsizlik faciasını artık göstermiyor. Gerçek işsizlik yüzde 30,6'ya ulaştı. Bu hiç görmediğimiz berbat rakamlar. Gençlerimiz işsiz. Üniversite mezunları işsiz. Her 4 işsizden birisi üniversite mezunu.Her sorunun üstünü beka meselesiyle örtmeye çalışanlara sesleniyoruz gençlerin işsizliği beka meselesidir.

'Milletimizin boş buzdolabı var'

(Muharrem İnce) Bizim gündemimizde milletimizin çığlığı var. 10 milyon işsiz var. Bizim gündemimizde bundan başka bir şey yok. Milletimizin boş buzdolabı, boş tenceresi var.(Bazı genel başkan yardımcılıklarının kaldırılması) Daha etkili çalışmak için ortaya çıkan bir yapıdır. CHP kararlı iktidar yürüyüşünü bu kadrolarla gerçekleştirecektir.