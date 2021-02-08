CHP Sözcüsü Öztrak'tan İnce'nin istifasına ilişkin açıklama

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Muharrem İnce'nin partiden istifasına ilişkin "CHP asırlık bir çınardır. Bu partinin gerçek evladı olduğunu iddia edenlerin CHP'yi Cumhur İttifakı ağzıyla suçlayarak partiden ayrılmalarını doğru bulmuyoruz" dedi.

Öztrak açıklamasında "CHP, Kurtuluş Savaşı meydanlarında kurulmuştur. CHP, 1919'da neredeyse 1923'te neredeyse bugün de oradadır. Bu açıklamayı yapan Sayın İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu 2018'de neredeyse CHP, 2020'de de aynı yerdedir nokta" ifadelerini kullandı.