CHP Sözcüsü Öztrak’tan idam cezası açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından gündeme getirilen idam cezası tartışmalarına değindi.

İdam cezası yeniden gündeme getirilirse nasıl bir yol izleyecekleri sorusuna yanıt veren Öztrak "Nasıl yol seçeceğimiz açık. Biz sosyal demokrat bir parti olarak idam cezasına karşıyız" dedi.

Öztrak “Ancak bu idam cezası meselesi ülkenin ne zaman başı sıkıntıya girse ülkeyi yönetenler tarafından gündeme getiriliyor. Bu ya gündemi değiştirme çabası ya da FETÖ'nün yurtdışına kaçan elemanlarına örtülü af çıkarma çabasıdır. Ülkenin taahhütleri ortadır, Avrupa ile olan ilişkilerimizin bitmesi anlamına gelir. Ama onun yanında ülkeye idam getirilmesi sonucunda yurtdışına kaç FETÖ elemanlarının idam cezası var denilerek iade edilmemesi sonucunu getirir” diye konuştu.

Uşşaki tarikatı konusunda Erdoğan neden susuyor?

Öztrak 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu için tutuklanan Uşşaki tarikatı lideriyle ilgili AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sessizliğine işaret eden Öztrak “AKP yöneticileri tarafından rutin olarak görülüyor herhalde ki, o yüzden sesi çıkmıyor. Erdoğan, her konuda konuşuyor, neden bu konuda konuşmuyor? Neden susuyor?” diye sordu.

Öztrak “Bu din bezirganını protokol masalarında ağırladıklarından dolayı, bunların önerdiği polis memurlarını aldıklarından dolayı mahcubiyet duyuyorlar diyeceğim ama sanmıyorum” dedi.

