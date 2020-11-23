CHP Sözcüsü Öztrak: Türkiye'den özür dilenmeli

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Libya'ya giden Türk ticaret gemisinin aranmasının hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Partisinin MYK gündemiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulunan Öztrak, "Bu son derece vahim bir gelişmedir. Uluslararası sularda bayrak devletinin izni olmadan gemiye çıkılmaz. Ticari bir gemi. Ne oldu ticaret serbestisi? Almanya ve Avrupa Birliği'nin yaptığı uluslararası hukuka aykıdır, nokta. Türkiye'den derhal özür dilenmelidir" dedi.

'Neden koruma verilmedi?'

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Öztrak "Bu gemiye neden devletimiz bir koruma vermemiştir. Öyle şey mi olur, benim gemimi benim iznim olmadan arayacaklar. Böyle bir şey olamaz. Hükümet derhal kamuoyunu aydınlatmalıdır" diye konuştu.

Öztrak'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Ferit Şahenk'in İstinye Park'taki yüzde 42’lik hissesi Katar'a satıldı. Nedir bu Katar sevdası? Türkiye'nin tapusunu Katar'a verin olsun bitsin. Ülkenin kaynaklarını daha ne kadar peşkeş çekeceksiniz?

'Bu iktidar formdan düştü'

- Saray iktidarı büyük bir sıkışmışık içinde... 2016'da 'biz yolumuza gidiyoruz sen yoluna' diyen kimdi? Şimdi tekrar Avrupa'ya göz kırpmaya çalışıyor.

- Damat kasanın dibini sıyırdı. İstifasını verip kaçıp gitti.

- Kaybolan 128 milyar doları yerine geri nasıl koyacaksınız? Milletin kaç yılını alacak? Bu para kimlere peşkeş çekildi? Bu dövizleri kimler ucuza kapattı? Bunlar vakti geldiğinde aydınlatılacak.

- Damadın istifasının ardından 2 hafta geçti ama hala Varlık Fonu vekili olarak oturuyor. Neden hâlâ Başkan vekili olarak orada oturuyor?

- Bu iktidar formdan düştü. AK Parti'li yurttaşlar da artık kendisini alkışlamıyor. Erdoğan artık rica, minnet ve tehditle alkış alabiliyor.

- (S-400'ler) Bu parti büyük bir önderin kurduğu partidir biz de onun neferleriyiz. Nasıl bizi mandacılıkla suçlayabilirsiniz ya!

- (Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'na tehdit mektubu) Ana muhalefete hakaret ve tehdit vardır. İbrahim Kalın'ın bahsettiği bu dava ne zaman sonuçlanacaktır? Bu tehdit Anayasal düzenedir. Bir an önce sonuçlanmalıdır.

'Erdoğan'ın hukukuna da sahip çıktık'

- (Bülent Arınç'ın açıklamaları) CHP haktan, hukuktan, adaletten yanadır. Haksızlığa uğrayan kim varsa biz onun hakkına hukukuna sahip çıkarız. Biz zamanında 'muhtar bile olamaz' dedikleri Tayyip Erdoğan'ın hukukuna da sahip çıktık. Onunla ilgili yasakların kaldırılması için gerekli desteği verdik. Şimdi de Selahattin Demirtaş veya başka bir isim, iki de bir mahkeme cezayı kaldırıyor yeniden fezleke düzenleniyor. Ortada bir hukuksuzluk olduğu açık. CHP hukuksuzluk kime yapılıyorsa onu destekler.