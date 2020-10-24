CHP Sözcüsü Öztrak: TBMM'ye karşı darbe teşebbüsüdür

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak düzenlediği basın toplantısında, Enis Berberoğlu'nun avukatlarının yaptığı itirazın İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmesini eleştirdi.

Öztrak, "Bu hem Anayasa'ya hem de milli iradeye, millet iradesinin tecelli ettiği TBMM'ye karşı darbe teşebbüsüdür. 15 Temmuz'da gazi Meclis'e bomba atanların teşebbüsünden farklı değildir" dedi.

'TBMM'ye karşı darbe teşebbüsüdür'

Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"AYM kararlarına her durumda uyulması hukuk devletinin gereğidir. AYM kararlarına uymamak Anayasa'yı ihlaldir. İki mahkemenin birden bu kararı vermesi bu sürecin organize bir şekilde yürütüldüğünü göstermektedir. Mahkemelerin uymadığı AYM kararı alt mahkemenin bir vekilin dokunulmazlığını tanımayarak hakkında karar vermesinin hak ihlali olduğunu tespit eden bir karardır. Bunu tanımama kararları Anayasa'nın, TBMM'nin hukukun hakimler tarafından ihlalidir.

Bu hem Anayasa'ya hem de milli iradeye, millet iradesinin tecelli ettiği TBMM'ye karşı darbe teşebbüsüdür. 15 Temmuz'da gazi Meclis'e bomba atanların teşebbüsünden farklı değildir. AYM'nin kararına uymak yerine milletin seçtiği vekile adalet yerine akıl veren 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında muhtariyet gerekçesini ileri sürmesi de o çok bildik Silivri Mahkemeleri'ni hatırlatmaktadır."

'Suç duyurusunda bulunmaya çağrıyoruz'

"Daha güçlü bir Meclis olacak iddiasıyla rejimi değiştirenler atadıkları hakimlerin elinde Meclis'i ve milletvekillerini oyuncak etmeye teşebbüs etmektedirler. Bu yaşadıklarımız 20 Temmuz sivil darbesinin faillerinin yandaş hakimleri tetikçi olarak kullandıklarını düşündürtmektedir.

Bu mesele partiler üstü ele alınmalıdır. TBMM Başkanı'nı bu hakimlerle ilgili HSK'ya suç duyurusunda bulunmaya çağrıyoruz."

CHP’nin kitapçığına toplatma kararı

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'nin hazırladığı ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından oluşan "21 soruda 'FETÖ'nün siyasi ayağı" kitapçığına sansür uygulandığını açıkladı.

Öztrak, bugün gelen bir mahkeme kararı ile söz konusu kitapçığa basım, dağıtım ve satış yasağı geldiğini söyledi. Öztrak şöyle konuştu:

"Bugün öğle saatlerinde Genel Merkezimize ve bir il başkanlığımıza tebliğ edilen bir mahkeme kararı var. Karar bir CHP kitapçığına basım, dağıtım ve satış yasağı getirilmesiyle ilgilidir. Ayrıca, 12 Eylül darbecilerini hatırlatan bir biçimde kitaplara el konulmasına ve kitapların toplatılmasına da karar verilmiş. Toplatılmasına karar verilen, CHP tarafından yayınlanmış '21 soruda 'FETÖ'nün siyasi ayağı' adlı bu kitapçıktır. Bu kitapçık, Genel başkanımızın TBMM kürsüsünde, 11 Şubat 2020 tarihinde yaptığı konuşmanın resimli halidir. Ayrıca CHP’nin 'FETÖ' konusunda yıllardır TBMM kürsülerinden yaptığı eleştirilerin de bir özetidir.

Bu kitabın neresinde halkı kin ve düşmanlığa tahrik vardır? Kitapta yer alan 25 Ağustos 2004 tarihli, uygulanmayan MGK kararı mı halkı kin ve düşmanlığa tahriktir? Ya da AK Parti sözcülerinin daha önce basına yansıyan sözleri mi halkı kin ve düşmanlığa sürüklemektedir. Bu çerçevede; bu kitabın toplatılması ana muhalefet partisinin, siyasi faaliyetine yargının ağır müdahalesidir."