CHP Sözcüsü Öztrak: 'Sermaye kontrolü' gibi fikirleri aklınızdan dahi geçirmeyin

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yükselen dolar kurunun 7,80'lerde tutulabilmesi için "yoğun bir şekilde döviz satıldığını" söyledi.

Öztrak, "Eğer bugün kamu bankaları eliyle arka kapı operasyonlarıyla eldeki emanet rezervler de yakılıyorsa bunları da 128 milyar doların üzerine koyar hesabını da ilgililerden sorarız" dedi.

Ekonomi yönetimine seslenen Öztrak, "Ayrıca döviz kasası açık vermişken çok ciddi sonuçları olacak 'sermaye kontrolü' gibi şüyu vukuundan beter fikirleri aklınızdan dahi geçirmeyin. Bugün döviz piyasasındaki yangın milletimizin cebini yakıp, kavuruyorsa sebebi kayınpeder damat ikilisinin emsali olmayan beceriksizlikleridir" diye konuştu.

CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Öztrak şunları kaydetti:

"Biz buharlaşan 128 milyar doların hesabını sordukça Erdoğan, 'Başınıza damat kadar taş düşsün' diyerek, beddua etmişti. Bedduası tuttu ne yazık ki. Milletin başına, damat kadar, hatta damattan daha büyük taş düştü. Bunun sorumlusu da Erdoğan’ın kendisidir. Değiştirilmesi gereken metal yorgunu, beyin ölümü gerçekleşmiş Erdoğan Şahsım Hükümetidir. Erdoğan Şahsım Hükümetinin millete zarardan başka verecek bir şeyi kalmamıştır. Sözü de yolu da tükenmiştir."