CHP Sözcüsü Öztrak: Berberoğlu’nun TBMM’ye dönmesini sağlamak Şentop'un görevi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak Anayasa Mahkemesi'nin oy birliğiyle aldığı kararla, milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'nun “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine" hükmettiğini hatırlattı.

Partisinin MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Öztrak, Berberoğlu’nun “dokunulmazlığını görmezden gelerek, hukuksuz biçimde sürdürülen yargı sürecinin sonunda verilen hukuksuz karar ve bunun TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa Mahkemesi'ne yapılan müracaatın sonucu beklenmeden okutulması”nın bu ihlale sebep olduğunu söyledi.

Öztrak “Kendisi de bir anayasa hukukçusu olan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, uyarılarımızı dinlememiştir. Onun yerine saraydan talimat almayı tercih etmiştir. Şimdi Şentop'a düşen bir görev var; acilen sarayın kendisi üzerindeki vesayetini sonlandırmak, milli iradeye sahip çıkmak, milletvekilimiz Enis Berberoğlu'nun TBMM'ye dönmesini sağlamaktır. Bunu yapmazsa, sarayın emrinde olan bir TBMM başkanı olarak tarihteki yerini alacaktır” dedi.

“Bugün gelinen noktanın en önemli sorunlarından biri Mustafa Şentop" diyen Öztrak "Bu nedenle kendisinden, bu konuyu düzeltmesi için önerilerimizi kendisine vermek amacıyla toplantı talep ettik. Yarın saat 14.00'te üç arkadaşımız kendisine gidecekler. Beklentimiz milletvekilimizin, vekilliğinin bir an önce iade edilmek suretiyle bu milli irade gasbının önüne geçilmesidir” açıklamasında bulundu.