CHP Sözcüsü Öztrak: 'Andımız' okullara geri dönecektir

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Danıştay'ın okullarda okutulan "Öğrenci Andı"na ilişkin kararına tepki gösterdi.

CHP MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Öztrak "Danıştay aldığı iki ayrı kararla, hem okullarda okutulan 'Andımız'ı, hem de devlet madalyalarından Atatürk kabartmasını kaldırdı. 'Andımız'ın ve devlet madalyalarındaki Atatürk kabartmasının kaldırılmasını isteyen kim? 'Atatürk' demek, Türkiye demektir. 'Atatürk' demek, bağımsızlık demektir. 'Atatürk' demek, milli şeref, haysiyet ve onur demektir. Beyhude çabalarla Atatürk’ü bu milletin yüreğinden de, zihninden de söküp, atamazsınız. Artık bunu anlayın. Bu milletin sinir uçlarıyla daha fazla oynamayın. Şunu herkes bilsin; 'Andımız' herhangi bir etnik kökeni dışlamaz. Kimseyi ayrıştırmaz. 'Andımız' ülke bütünlüğü içinde, vatan sevgisini, cumhuriyet ideallerini barındırır. Saygı ve sevgi kavramlarını içselleştirir. Çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefini simgeler. 'Andımız'ın her kelimesi ve Atatürk sevgisi, bu milletin yüreğinden ve ruhundan silinmeyecektir. 'Andımız' okullarımıza, Atatürk kabartması ise madalyalarımıza geri dönecektir" dedi.

Salgın yönetiminde ve koronavirüs aşılamasında "ciddi zafiyet" olduğunu kaydeden Öztrak, vaka sayısı 15 bini geçince test sayısının azaltıldığını söyledi.

Öztrak şöyle konuştu: "Günlük vaka sayıları 15 bini aştı. Bunun üzerine test sayıları hemen azaltılmaya başlandı. Vaka test oranı yüzde 10'nun üzerinde. Günde 200 bin test yapılsa günlük vaka sayısı 20 bini aşacak. Aşılamada da işler çok parlak değil. Ortada aşı yok. Türkiye, birinci ve ikinci dozlar da dâhil, günde ortalama 182 bin aşı yapabiliyor. Toplumsal bağışıklık kazanmamız için, en az 50 milyon yurttaşımıza aşı yapmamız lazım. Yani toplam 100 milyon doz aşı. Aşılamada bu hızla gidersek, 549 güne ihtiyaç var. Yani 1,5 yıl. Bu sadece 2021’i değil, 2022’yi de kaybetmemiz anlamına geliyor. Hele hele nüfusun büyük çoğunluğunu aşılayamadan, aşılanmış grupları tekrar aşılamak gerekirse, durum çok daha vahim olacak. Türkiye, 100 milyon doz aşıyı hemen bulup, günlük aşı yapma sayılarını da 500-600 binlere çıkarmak zorunda."