CHP Sözcüsü Faik Öztrak koronavirüse yakalandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun şu anda iyi olduğunu belirtti ve kendisiyle maskesiz temasta bulunan kişileri test yaptırmaya çağırdı.

Öztrak "Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum" dedi.

