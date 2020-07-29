CHP sosyal medya düzenlemesini AYM'ye götürüyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Genel Kurulun, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerini 16 saatte tamamladığını ifade etti.

Düzenlemenin sosyal medyaya sansür uyguladığını belirten Özkoç, yasayla gençlerin özgürlük alanının kısıtlanacağını, doğru bulmadığı konularda sosyal medyadan muhalefet etmek isteyenlerin sesinin yok edileceğini belirtti.

Kanun teklifinin, CHP ve muhalefet eden diğer partilerin 16 saatlik direnişinden sonra AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edildiğini belirten Özkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra sosyal medya şirketleriyle ilgili Türkiye'de bir temsilcilik isteniyor. Biz buna karşı değiliz ama biz biliyoruz ki AKP iktidarı tıpkı yandaş medyaya yaptığı baskıyı uygulayabilmek için bir muhatap arıyor. Yoksa Türkiye'nin hakkını ve hukukunu aramak için bir muhatap aramıyor. O, muhatabına, 'Eğer bunları yayınlarsan senin bant genişliğini yüzde 50 ila yüzde 90 aralığında daraltıyoruz.' diyecek. Bunu daha önce yasal olmayan yöntemlerle gerçekleştiriyordu, şimdi yasaya bağlamak istedi, bu yasayı çıkarttı."

'TBMM sarayın noteri oldu'

Özkoç, AKP iktidarının bu yasayla "unutma hakkı" getirdiğini, bu şekilde toplumun hafızasının silinmek istendiğini savundu.

Bu yasayla genç kuşakların, iktidarın geçmişteki hatalarını sosyal medya veya arama motorları üzerinden görmesinin engelleneceğini belirten Özkoç, şöyle devam etti:

"Bu kanunla AKP, Büyük Orta Doğu Projesi'ni, FETÖ ile beraber kendi siyasi kadrolarını oluşturduğunu unutturmak istiyor. Birlikte kol kola yürüdüklerini, bütün kamuda ilmek ilmek Fetullahçı kadroları yerleştirdiğini, ordunun içerisinde FETÖ'cü komutanları atadığını ve koruduğunu, Balyoz ve Ergenekon davalarında PKK'lı Şemdin Sakık'ın gizli tanıklığıyla bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'nı hapsettirdiğini ve darbe kalkışmasını gerçekleştiren subay ve astsubayları göreve getirdiğini unutturmak istiyor."

İktidarın milleti susturmak ve kendisini güvenceye alacak yasaları çıkarmak istediğini ifade eden Özkoç, şunları söyledi:

"TBMM, artık millete hizmet eden bir Meclis olmaktan çıkmıştır. TBMM AKP ve MHP oylarıyla sarayın emirlerini onayan bir noterliğe dönüşmüştür. Artık TBMM'de kararlar millet için değil, sarayın geleceği için alınıyor. Buna karşı duracak olan yine milletimizin iradesidir. Bunun karşısında olması gerekenler, Türkiye'nin dinamikleridir. Milletimizin geleceğini, birliğini ve beraberliğini, güçlü bir ekonomiyle güçlü bir Türkiye'de var olma mücadelesini engelleyen AKP iktidarını, Türkiye'nin bütün dinamikleri karşı koyarak demokratik yöntemlerle iktidardan indirmek zorundadır. Aksi takdirde TBMM'nin açık olmasının millete mi saraya mı faydası var, bilemiyoruz. Çıkan bütün yasalar maalesef CHP'nin bütün direnişlerine karşın orada yasalaşıyor."

Düzenleme AYM yolunda

CHP'li Özkoç, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeler içeren kanunun iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru hazırlıklarını sürdürdüklerini de bildirdi.

Özkoç, bir gazetecinin, "Anayasa Mahkemesi'ne götürmek için belli bir tarih var mı?" şeklindeki sorusuna, "Anayasa Mahkemesi'ne başvurmak için hukukçularımız zaten hazırlar. Ön başvuruyu yaptıktan sonra diğer asıl başvuruyu hukukçularımız gerçekleştirecektir." karşılığını verdi.