CHP: Saray rejiminin diplomasi dilini hatırlamasını olumlu buluyoruz

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Ortada çok ciddi iddialar var'

AKP'li bazı isimlerin koronavirüs aşısı olmaya başladığı iddialarıyla ilgili açıklama yapan Öztrak, "Ortada çok ciddi iddialar var. Aşıların saray sosyetesine ve AK Partililere bir süredir zaten yapıldığı söyleniyor. Milletvekilimiz bu iddiaları Sağlık Bakanı’na sordu. Bakan bu iddiaları net bir şekilde yalanlayamadı. Yuvarlak cevaplar verdi. Bu konu, yuvarlayarak geçiştirilecek bir konu değil. Hiç olmazsa aşıda partizanlık yapmayın. Bari aşıda yandaşlık olmasın. Torpil olmasın" diye konuştu.

'Olumlu buluyoruz'

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, AKP'nin İsrail ve ABD'ye yönelik son adımlarına ilişkin de açıklamalar yapan Öztrak, sözlerini şöyle sürdü:

Saray rejimi sadece ekonomide değil, dış politikada da ülkemizi büyük bir zaafın içine soktu. En haklı davalarımızı bile savunamaz, anlatamaz hale geldik. Atlantik’in öte yakasında, Birleşik Devletler’de de yaptırım rüzgârları esiyor. NATO bünyesinde de ortak olduğumuz müttefiklerimizin sonuçta Türk halkını cezalandırmaya dönük girişimlerini doğru bulmuyoruz. Bu arada Erdoğan’ın esen rüzgârlara göre nasıl yön değiştirmeye çalıştığını da ibretle izliyoruz.

Bir yandan, “Biden ile evinde çay içmişliğini, arkadaşlığını” hatırlatılıyor, diğer yandan, Türkiye’nin ABD Büyükelçisinin yerine apar topar bir eski milletvekilini atayarak güven tazelemeye çalışıyor. Yine İsrail ile el altından görüşmelerin sürdüğü, ikili ilişkileri normalleştirmek amacıyla, yakın zamanda İsrail’e büyükelçi atanacağı haberleri uluslararası medyada dolaşıyor.

Zamanlama manidar olsa da, biz Saray rejiminin uzunca bir süredir unuttuğu diplomasi dilini, yeniden hatırlamaya başlamasını olumlu buluyoruz. Umarız sırada Mısır ve Suriye de vardır. Saray’ın dışarıya göstermeye başladığı ılımlı ve pozitif dili, içeride de görmek istiyoruz.