CHP: Sahte içkiden ölen insanların sorumlusu, bütçeyi alkole bağımlı hale getiren AKP iktidarıdır

CHP'nin sahte içkiden ölümleri araştırma heyetinin çalışmalarını kamuoyuna duyuran CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Rakı satın alan yurttaş, rakı değil vergi içiyor. İnsanlar bir aylığına sigara ve alkolü bıraksa, ülkenin ekonomisi çökecek duruma gelmiş. İnsanımızı sahte içki değil, bu yıl içki ve sigaradan 96 milyar lira vergi toplamayı planlayan AKP öldürüyor” dedi.

ANKA'nın aktardığı habere göre sahte alkol nedeniyle vücudunda kalıcı hasar oluşan hastaları ziyaret eden heyetin hazırladığı rapor kamuoyuyla paylaşıldı. TBMM’de basın toplantısı düzenleyen milletvekilleri adına konuşan Veli Ağbaba, sahte alkol nedeniyle 78 günde 98 yurttaşın öldüğünü vurgulayıp şöyle konuştu:

Son 10 yılda rakıda yüzde 443, birada ise yüzde 365 oranda ÖTV uygulanıyor. Rakı satın alan yurttaş, rakı değil vergi içiyor. Bir kadehini kendi içiyorsa, dört kadehini de devlete ısmarlıyor. Devlet alkol bağımlısı olmuş, vergi gelirlerinin yüzde 12.5’i alkol ve sigaradan alınıyor. İnsanımızı sahte içki değil, bu yıl içki ve sigaradan 96 milyar lira vergi toplamayı planlayan AKP öldürüyor. Kimse keyfinden içinde ne olduğunu bilmediği içkiyi almıyor.