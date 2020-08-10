CHP MYK belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultayın ardından 16 kişiden oluşan Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) belirledi. Kılıçdaroğlu, A takımını büyük ölçüde koruduğu MYK'de, 4 yeni isme yer verdi.

Kılıçdaroğlu tarafından 60 kişilik Parti Meclisi üyeleri arasından belirlenen yeni MYK'de, Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı değişmedi.

Parti örgütlerini yeniden Oğuz Kaan Salıcı'ya teslim eden Kılıçdaroğlu, Parti Sözcülüğünde de Faik Öztrak ile devam kararı aldı.

İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin istifasıyla boşalan ve vekaleten yürütülen Genel Sekreterlik görevine ise İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke getirildi. Böylece CHP'de uzun bir aradan sonra genel sekreterlik görevine bir kadın milletvekili getirilmiş oldu.

Önceki MYK'de çoğu ismin yerini koruduğu listede, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile Fethi Açıkel, Onursal Adıgüzel, Veli Ağbaba, Muharrem Erkek, Gamze Akkuş İlgezdi, Bülent Kuşoğlu ve Lale Karabıyık aynı görevde kaldı.

MYK'de yer alan yeni isimler ise Ali Öztunç, Ahmet Akın, Yüksel Taşkın, Selin Sayek Böke oldu.