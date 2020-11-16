CHP: Menemen Belediye Başkanı ihraç istemiyle disipline sevk edildi

CHP'den yapılan açıklamada Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiği belirtildi.

Haber Merkezi

İzmir'in CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un, partiden kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği açıklandı.

CHP'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İzmir İl Başkanlığımız, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkındaki çok sayıda şikâyeti detaylı olarak inceleyerek, Genel Merkezimize bildirmiştir.

Genel Merkezimizde yapılan değerlendirmeler sonucunda, TBMM Grubumuzdan üç milletvekilinin bölgeye gönderilmesine karar verilmiş, milletvekillerimiz konuyla ilgili incelemelerinin ardından kapsamlı bir rapor hazırlamıştır. Milletvekillerimizin raporu, Genel Merkezimizde ciddiyetle ele alınmıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nun bugünkü toplantısında, İzmir İl Başkanlığımızın görüşleri ve üç milletvekilimizden oluşan inceleme heyetinin raporu değerlendirilmiş, partimizin ilkeleri ve etik değerleri esas alınarak, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un “kesin ihraç” istemiyle “tedbirli” olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."