İzmir'in CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un, partiden kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği açıklandı.
CHP'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
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CHP: Menemen Belediye Başkanı ihraç istemiyle disipline sevk edildi
CHP'den yapılan açıklamada Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiği belirtildi.
Haber Merkezi
İzmir'in CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un, partiden kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği açıklandı.
CHP'den yapılan açıklamada şöyle denildi: