CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan HDP Eş Genel Başkanı Sancar'a telefon

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı arayarak dayanışma mesajını ilettiği bildirildi.

HDP'den yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın partimize yönelik başlattığı intikam saldırısına karşı Eş Genel Başkanımız Mithat Sancar’ı arayarak dayanışma mesajını iletti" denildi.

Açıklamada "Görüşmede Eş Genel Başkanımız Mithat Sancar, yapılan saldırının detaylarını paylaşırken, saldırının demokrasi, barış ve özgürlük arayışlarına yönelik olduğunu ifade etti. Sancar, hükümetin içeride ve dışarıda büyük bir siyasi çıkmaz yaşadığını ve bu nedenle partimize yönelik saldırılarına hız vererek bu durumun üzerine örtmeye ve yeniden güç kazanmaya çalıştığını belirterek, 'Bu saldırı esas olarak HDP üzerinden bütün muhalefete yöneliktir' dedi. Saldırıların ancak ortak mücadele ve ortak bir demokratik tutumla durdurulabileceğine işaret eden Sancar, bu konuda Türkiye’nin her kesiminden saldırıya yönelik yükselen tepkiyi önemsediklerini belirtti. Sancar, artan saldırıların ortak mücadeleye olan ihtiyacı ve zarureti bir kez daha ortaya çıkardığını dile getirdi" ifadelerine yer verildi.

HDP'nin açıklamasında "Kemal Kılıçdaroğlu ise, bu operasyonun siyasi nitelikte olduğuna inandıklarını belirterek, partimize geçmiş olsun dileklerini iletti. Muhalefete yönelik bu tür saldırı ve operasyonların, iktidarın her alandaki sıkışmışlığıyla bağlantılı olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, destek ve dayanışma duygularını paylaştı" denildi.