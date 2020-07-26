CHP Kurultayı’nda ikinci gün: PM belirlenecek

CHP’nin Ankara’da Bilkent Odeon Kültür Merkezi'nde yapılan 37. Olağan Kurultayı’nın ikinci gününde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) aday olmak isteyenlere verilen süre bitti. ANKA’nın haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun PM için anahtar listesindeki isimlerin sabaha karşı arandığı öğrenildi.

PM'ye aday olmak isteyen partililer, kurultay alanı etrafında standlar açarak, pankartlar asarak delegelerden oy istiyor. 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği için de bugün seçim yapılacak. Kurultayın ilk gününde adaylık için dün 17.00-19.00 saatleri arasında, bugün 08.00-10.00 saatleri arasında başvuru yapılacağı duyurulmuştu.

Sözcü’den Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre muhalif grupların birleşip, Parti Meclisi için Kılıçdaroğlu'nun açıklayacağı listenin dışından isimleri de yönetime sokmayı deneyebilecekleri kulislerde konuşuluyor. Kılıçdaroğlu, oy kullanan 1318 delegeden 1251’nin ‘evet’ demesiyle altıncı kez genel başkanlık koltuğuna oturdu.

Öte yandan PM seçimlerine değişiklik getiren yeni tüzük bugün ilk kez uygulanacak. 2018’de kabul edilen yeni tüzüğün getirdiği değişiklikler PM seçimi öncesinde ilginç sonuçlar doğurdu.

Yeni tüzük uyarınca, Parti Meclisi ya da Yüksek Disiplin Kurulu adayı olmak için en az 10 delegenin imzası gerekiyor. Aday olmanın bir başka yolu ise, genel başkanın listesinde yer almak. Bu durumda aday adayının 10 delege imzası toplamasına gerek kalmıyor.

Yeni tüzük değişikliği çerçevesinde, mevcut Genel Merkez yöneticileri dahil, partinin daha önce de yönetimde görev almış kıdemli isimleri adaylık başvurusunda bulunmadı. Bunun yerine genel başkanın listesini beklemeyi tercih etti. Genel başkanın listesinde adının bulunmama olasılığını düşünen diğer CHP'liler ise aday olabilmek için 10 delegenin imzasının arayışına geçti.

CHP’de Parti Meclisi toplamda 60 kişiden oluşuyor. Ancak PM’nin sekiz kişilik bölümü, Kültür ve Bilim Platformu listesinden geliyor. Dolayısıyla çarşaf listeyle yapılacak seçimlerde 52 kişi seçilecek. Kültür ve Bilim Kurulu’nun sekiz üyesi için ise delegeler ayrıca oy kullanacak. Genel başkanın hazırladığı dar liste içinden sekiz kişinin adını işaretleyecekler.

Kurultayda bugün oylanacak üçüncü liste ise Yüksek Disiplin Kurulu listesi olacak.