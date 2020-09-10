CHP: Kılıçdaroğlu'nun test sonucu negatif

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın koronavirüse yakalanmasının ardından filyasyon kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Covid-19 testi yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun test sonucu negatif çıktı.

Konuyla ilgili CHP'den yapılan açıklamada "Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, filyasyon kapsamında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapılmıştır. Test sonucu negatiftir. Covid-19 mücadelesindeki bütün vatandaşlarımıza, partililerimize acil şifa diliyoruz" denildi.