CHP: Kılıçdaroğlu'nun test sonucu negatif

CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın koronavirüse yakalanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan test sonucunun negatif çıktığı duyuruldu.

Haber Merkezi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın koronavirüse yakalanmasının ardından filyasyon kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Covid-19 testi yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun test sonucu negatif çıktı.

Konuyla ilgili CHP'den yapılan açıklamada "Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, filyasyon kapsamında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapılmıştır. Test sonucu negatiftir. Covid-19 mücadelesindeki bütün vatandaşlarımıza, partililerimize acil şifa diliyoruz" denildi.