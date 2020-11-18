CHP İstanbul’dan 'Çakıcı' açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partinin ilçe başkanları ve ilçe belediye başkanları birlikte açıklama yaptı.

Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakaret dolu ifadelerine tepki gösteren Kaftancıoğlu, ortak basın açıklamasında, “Bu fütursuz cesaret gösterisi, ülkedeki yönetim boşluğunun, devlet otoritesi eksikliğinin, kısacası bitmiş bir iktidarın mafya yapılanmalarından medet ummasından başka bir şey değildir. Cumhuriyet Halk Partisi de Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne bunun kıymetini ruhunda yaşayan milyonlarca vatansever de size haddinizi bildirir. ‘Değişim ve reform’ diyenlerin biraz samimiyeti varsa, bu fütursuza gerekli işlemlerin yapılması yönünde harekete geçmeleri gerekir. Gece yarısı televizyonlara bağlanma ihtiyacı hisseden İçişleri Bakanı, bu tehdit karşısında hala sus-pus ise, ya devlet adamı değildir ya tetikçinin destekçisidir ya da her ikisi birdendir” ifadesini kullandı.

Kaftancıoğlu, ortak basın açıklamasında şunları söyledi:

'Adını anmaya tenezzül etmeyeceğimiz cezaevi müdavimi'

“Bugün burada İBB Başkanımız, 39 ilçe başkanımız, 14 ilçe belediye başkanımızla karşınızdayız. 98’nci yaşını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti ile aynı yaşta olan, kurucu parti Cumhuriyet Halk Partisi’nin yöneticileri olarak, bugün, milyonlarca vatandaşımızın ortak duygularını dile getireceğiz. Ne yazık ki dün, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na, varlığını neye borçlu olduğunu çok iyi bildiğimiz, ismini dahi anmaya tenezzül etmeyeceğimiz bir cezaevi müdavimi tarafından ağır ifadeler kullanılmış, ölüm tehditleri yapılmıştır. Bu fütursuz cesaret gösterisi, ülkedeki yönetim boşluğunun, devlet otoritesi eksikliğinin, kısacası bitmiş bir iktidarın mafya yapılanmalarından medet ummasından başka bir şey değildir.

'Talimatlı tetikçiler, durumdan vazife dahi çıkaramazlar'

Talimatlı tetikçiler, durumdan vazife dahi çıkaramazlar. Onların kulağına fısıldanır. O nedenle sözlerimizin muhatabı, kuşkusuz CHP çınarının altında esamesi bile okunmayacak küçükler değildir. Burada sözlerimizin muhatabı, Türkiye’yi 90’lı yıllarda olduğu gibi siyaset-mafya-ticaret ekseninde yönetmek isteyen iktidarsızlardır. Kimse yaşamaktan zevk aldığı karanlık dehlizlere, ülkeyi taşımaya çalışmasın. Ne güçleri ne nefesleri yeter. Türkiye Cumhuriyeti, 2. Yüzyılına, safralarından arınmış bir halde girmeye hazırdır. Cumhuriyet Halk Partisi de Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne bunun kıymetini ruhunda yaşayan milyonlarca vatansever de size haddinizi bildirir.’ Değişim ve reform’ diyenlerin biraz samimiyeti varsa, bu fütursuza gerekli işlemlerin yapılması yönünde harekete geçmeleri gerekir. Gece yarısı televizyonlara bağlanma ihtiyacı hisseden İçişleri Bakanı, bu tehdit karşısında hala sus-pus ise, ya devlet adamı değildir ya tetikçinin destekçisidir ya da her ikisi birdendir.

'Sizden korkmadık ki, gölgenizden korkalım'

Sizden korkmadık ki, gölgenizden korkalım. Hala 90’lı yılların karanlık mafya düzeninin hayalini gören, son güncellemesi 30 yıl önce yapılmış antika mafyalardan medet ummak hangi aklın mucizesi acaba? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? İktidarın samimiyetine turnusol kağıdı işlevi görecek bu olayı, takip edeceğiz. Olayın mümessillerini ise hep takip edeceğiz. Bu ülke; korkusuz, yüreği ülke sevgisiyle dolu, yarınlara umutla bakan milyonlarca aydınlık insanların vatanıdır. İşte bizi ayakta tutan da budur. Bu ülkenin üreten emekçilerine, üretime sebep olan iş insanlarına, namusuyla devletini kollayan memurlarına, helal para kazanıp vergisini ödeyen gerçek vatansever milyonlarına saygı ile duyururuz.”