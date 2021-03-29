CHP İstanbul Sözleşmesi kararını Danıştay'a taşıdı

Türkiye’nin, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi tartışılmaya devam ediliyor.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Nazlıaka’ya CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri eşlik etti.

'Erdoğan döneminde 7 bin 500 kadın katledildi'

İstanbul Sözleşmesi’nin feshinin iptali için Danıştay’a başvurduklarını yaptıklarını duyuran Nazlıaka, şunları söyledi:

"Anlamsız şekilde çarpıtılarak kötülenen, hedef gösterilen İstanbul Sözleşmesi’nin yanındayız. Bizler fesih girişimini bir gece yarısı operasyonu ile öğrendik. Tek cümlelik karar ne gerekçe ne açıklama içeriyor. Erdoğan iktidarı döneminde en az 7 bin 500 kadın sırf kadın oldukları için katledildi.

Tanımadığımız fesih kararı üzerinden 12 saat bile geçmeden 6 kız kardeşimiz daha yaşamdan koparıldı. İşte bu yüzden İstanbul Sözleşmesi, kadınların can simididir demesine devam edeceğiz.

'Sözleşmede eşcinsellikle ilgili madde yok'

‘Sözleşme eşcinselliği teşvik ediyor’ diyorlar. Sözleşmede eşcinsellikle ilgili hiçbir madde yoktur. Sözleşme mağdur hakkını güvence altına almaktadır. ‘Sözleşmeden büyük çoğunluk rahatsız’ diyorlar. Ağustos 2020’de yapılan araştırmaya göre bu oran yüzde 7. ‘Sözleşmeye dünyanın her yerinde tepkiler var’ diyorlar.

Sadece Avrupa’da değil, dünya genelinde bu sözleşme ‘altın standart’ olarak kabul edilmektedir. ‘Sözleşme yüzünden kadının beyanı esastır diye erkekler hapse atılmaktadır’ diyorlar. Sözleşmede, kadının beyanı ile verilen tek karar tedbir kararıdır.

Kadının beyanının tutarlılığı gibi birtakım kriterler göz önünde tuttular. ‘Sözleşme boşanmaları artırıyor’ diyorlar. Sözleşmede evlenme ya da boşanmaları teşvik edici hiçbir madde bulunmamaktadır. ‘Sözleşme şiddeti artırdı’ diyorlar. Oysaki sözleşme şiddeti görünür kılmıştır. ‘Sözleşme geleneğe uymuyor’ diyorlar. Bu topraklarda kadına yönelik şiddet bir gelenek değildir, olamaz, olmamalıdır.

'İstanbul Sözleşmesi'nin fesh edilmesi mümkün değildir'

Erdoğan imzalı karara bir bakın lütfen... Kanun olmaksızın cumhurbaşkanı kararının bir değeri yoktur. Kanun ile katıldığımız bir sözleşmeden idari karar ile çekilebilir miyiz? Siz Anayasayı okudunuz mu, biliyor musunuz? Her gün bir kadın cinayetinin işlendiği ülkemizde ideolojik saplantınız ile kadın ve çocukları savunmasız bıraktınız.

Bu sabah itibariyle Danıştay’a başvuruda bulunduğumuzu duyurmak isteriz. Biz Kadın Kolları olarak, Danıştay’a açtığımız bu dava ile hukuk devletinin işlerliğinin kanıtlanmasını bekliyor. Bu kararın ivedilikle iptal edilmesini bekliyoruz. İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir. İstanbul Sözleşmesi’nin TBMM iradesinin yok sayılarak feshedilmesi mümkün değildir.

İstanbul Sözleşmesi temel alınarak hazırlanan 6284 sayılı kanun hala yürürlüktedir. Tüm yargı kurumlarından istediğimiz, is hukuktaki gerekliliğinin bundan sonra da kabul edilmesidir."