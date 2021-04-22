CHP İstanbul Sözleşmesi için Danıştay'a başvurdu

CHP, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay'a başvurdu.

Danıştay'a başvurunun ardından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "AK Parti'nin yaptığı tek iyi iş ne diye sorsanız İstanbul Sözleşmesi'ni söylerdik. 19 yıldır yaptıkları en iyi işten geri dönüyorlar. Coğrafi ev sahibi, ilk kabul eden ülke olduğumuz, üzerine titrediğimiz bu önemli meseleden AK Parti'nin bu şekilde çekiliyor olması elbette sadece kadınların meselesi değildir. Bu Türkiye'yi seven tüm yurttaşların meselesidir" dedi.

Özel "Bir aydır partimizin hukukçularının yürüttüğü titiz çalışma sonucunda CHP Grubu olarak, bu sözleşmeye istisnasız tüm milletvekillerinin oy verdiği bir grup olarak, sözleşmeden çekilme yetkisinin TBMM'de olduğunu bir kez daha vurgulayarak, Danıştay'a bu kararın yok sayılması, iptali ve yürütmesinin durdurulması yönünde üç talepli başvurumuzu az önce yaptık" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise yaptığı açıklamada “Bugün, İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı Cumhurbaşkanlığı kararı ile çıkılması sonrasında CHP örgütleri olarak başlattığımız mücadelenin bir başka aşamasındayız. Bu sadece bir kadın meselesi olmayıp, toplumun kadın erkek tüm bireylerini ilgilendiren bir mesele olduğu mesajını da vermek istedik. İstanbul Sözleşmesi hâlâ yürürlüktedir. İstanbul Sözleşmesi, TBMM'de yürürlüğe girmiştir. Bu kanun yürürlükte olduğu sürece Cumhurbaşkanının bir kararname ile sözleşmeden çekiliyorum demesi hukuk literatüründe yok hükmündedir. İstanbul Sözleşmesi 18 yaşından küçük çocuklarımızın zorla evlendirilmesinin önüne geçen bir sözleşmedir" ifadesini kullandı.