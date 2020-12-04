CHP İstanbul İl Kadın Kolları: Karagöz partiden ihraç edildi

CHP İstanbul İl Kadın Kolları, CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu eski üyesi Umut Karagöz'ün cinsel saldırı suçundan tutuklanmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Her görüş, kimlik ya da grupta olduğu gibi maalesef şiddete ve tacize meyilli insanlar zaman zaman da en yakınımızdaki isimler olarak karşımıza çıkıyor" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz hafta Maltepe'de partimizin Maltepe ilçe başkan yardımcısı olan Umut Karagöz'ün adının karıştığı çirkin olay mağdurun şikayeti üzerine haberimiz oldu. Bunun üzerine aynı gün Maltepe ilçe yönetimimiz olağanüstü toplanarak; Umut Karagöz hakkında 'Kesin ihraç istemiyle disipline sevkine' karar verdi. Ve Umut Karagöz partiden ihraç edildi.

Mağdur kızkardeşimiz ile Maltepe İlçe Kadın Kolları Başkanımız hemen iletişime geçerek hukuki ve psikolojik tüm destekler için yanında olduğumuzu belirtmiştir. Saldırgan tutuklanmış olup mağdur kızkardeşimiz konuyla ilgili yayın yasağı talebinde bulunmuştur. Konu yargı süreciyle birlikte bizim de yakın takibimizdedir."

CHP İstanbul İl Kadın Kolları tarafından yapılan açıklamada "Benzer tüm vakalarda olduğu gibi bu vakada da yaşanan bu alçakça girişimi en ağır duygularla kınıyoruz" denildi.