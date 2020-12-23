Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Sarıyer'deki İstanbul'daki İl Binası mühürlendi. DHA'nın haberine göre, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Denetim sonucunda ilgili kurumlardan onaylatılmış proje ve tadilat ruhsatı olmaksızın tadilat ve tamirat işlemi yapıldığı gerekçesiyle bina mühürlenmiştir" denildi.
Açıklama şöyle:
CHP İstanbul il binası mühürlendi
CHP'nin Sarıyer'deki İstanbul İl Binası mühürlendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı.
Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Sarıyer'deki İstanbul'daki İl Binası mühürlendi. DHA'nın haberine göre, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Denetim sonucunda ilgili kurumlardan onaylatılmış proje ve tadilat ruhsatı olmaksızın tadilat ve tamirat işlemi yapıldığı gerekçesiyle bina mühürlenmiştir" denildi.