CHP ile ABD arasında 'Uygur' işbirliği: 'Aktivist' dedikleri cihatçılar...

CHP ABD Temsilciliği, "Uygurlu aktivistlerle Çin’in uyguladığı politikalara karşı iş birliği yaptığını" duyurdu.

CHP ABD temsilcisi Yurter Özcan, bu kapsamda Rushan Abbas ve Almanya merkezli Dünya Uygur Kongresi genel müfettişi Abdülhakim İdris ile bir araya geldi.

"Uygurların, dini ve etnik bağları, Türkiye’nin Çin ile yakın ticari bağları sebebiyle Türklerin daha aktif bir rol oynayacağını" söyleyen Özcan, şunları dile getirdi:

"Uygur Türkleri’nin seslerinin hem Türkiye'de, hem de ABD'deki toplantılarımız sırasında duyulmasını sağlayacağız. Çin üzerinde daha olumlu bir etkiye sahip olmak için, lobi yapmak ve Çin ile ilişkilerini güçlendirmeye çalışmak açısından da Türkiye'ye önemli bir ortak olarak değer veriyorlar. Türkiye'nin durumu ve Çin'de nasıl kötü muamele gördüklerini iletmek için bir kanal olarak hizmet edeceğini umuyorlar. Onlar adına sadece batılı müttefiklerimiz ile değil, Çin’e de lobi yapmamızı istiyorlar."

Rushan Abbas ise, Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçtiğimiz hafta Nijer'de İslam İş Birliği Teşkilatı (IIT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nde "Müslüman karşıtı ayrımcılık" üzerine yaptığı konuşmada Uygurlardan bahsettiği için teşekkür etti. Abbas, "Niyetimiz Türk hükümetini eleştirmek değil, çünkü Uygurlu mülteciler için çok şey yaptılar" dedi.

Konu basında "CHP, Uygurlulara yönelik Çin baskılarına ABD'de dikkat çekecek", "CHP, ABD'li Uygur aktivistleriyle birlikte çalışacak", "ABD'de CHP ile Uygurlar arasında işbirliği" şeklinde haberleştirildi.

CHP'nin görüştüğü Dünya Uygurlar Kongresi nedir?

soL'da daha önce AKP iktidarının ve yandaş basının "Uygur'da zulüm" haberlerine ilişkin gerçekte yaşananları duyurduğumuz haberde, Dünya Uygurlar Kongresi'nin ABD desteğiyle Çin karşıtı olarak hareket ettiğine, kuruluşun Doğu Türkistan İslami Hareketi isimli El Kaide bağlantılı yapılanmayla yakın ilişkileri olduğuna dikkat çekmiştik.

Suriye'ye yönelik saldırılar sırasında da sık sık gündeme gelen Uygur'dan getirilen binlerce cihatçının Suriye'de çeşitli katliamlara imza attığı da basına yansımıştı.