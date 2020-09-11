CHP: İktidara böyle bir meselede sahip çıkıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un dünkü açıklamalarına ilişkin “Dış politika bizim için milli meseledir. İç meselelerde Erdoğan ve sorunları ayırırız ama milli meselelerde böyle bir ayrım yapamayız. İktidara böyle bir meselede sahip çıkıyoruz. Onların ayırdığı gibi Türk halkıyla Erdoğan iktidarını biz ayırmıyoruz tabii ki” dedi.

Bülent Kuşoğlu Doğu Akdeniz’deki gerilim ve Macron’un dünkü açıklamalarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Macron’un “Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız” sözlerine ilişkin Kuşoğlu şunları kaydetti:

"Bu bizim milli meselemizdir. Dış politika bizim için milli meseledir. İç meselelerde Erdoğan ve sorunları ayırırız ama milli meselelerde böyle bir ayrım yapamayız. İktidara böyle bir meselede sahip çıkıyoruz. Onların ayırdığı gibi Türk halkıyla Erdoğan iktidarını biz ayırmıyoruz tabii ki. Ayırmamamız lazım. Ama Avrupa Birliği, komşularımızla ilişkiler konusunda, Ortadoğu coğrafyası konusunda da dış politikamızın değişmesinin gerektiği kesindir."

Kuşoğlu "Fransa epeyden beri bu tür çıkışlar yapıyor. NATO içerisinde de geçmişte bu tür çıkışları oldu. Avrupa Birliği içerisinde de bu tür çıkışlarını görüyoruz. Macron'un çocukluğuna vereceğim ama Macron'dan önce de Fransa bu tür çıkışlar yapıyordu. Özellikle İngiltere, Almanya karşısında Fransa kendisini onlarla rekabet eden eşit bir güç olarak bulunduğu geri kalmışlığı hazmedemiyor tabii ki. Fransa zaman zaman bu tür aykırı çıkışlar yapıyor. Doğu Akdeniz ile ilgili Yunanistan'ı destekleyerek Türkiye'ye yaptığı bu düşmanlık da bunlardan bir tanesi. Ama bunda başarılı olması mümkün değil” diye konuştu.

Hükümeti bu olayda desteklediklerini ancak hükümetin genel politikalarını hatalı bulduklarını söyleyen Kuşoğlu, Yunanistan'ın Ege'deki adalara askeri çıkarmalar yaptığını belirterek "Bunlara müdahale etmek askeri açıdan çok zor, aynı zamanda maliyetli. Bazıları çok gerekli de değil ama bu durum sonuçta Yunanistan'ın şımarmasına sebep oldu. Görmek istemediğimiz, önemsemediğimiz bu durum Yunanistan'ı şımarttı" diye konuştu.

CHP’li Özkoç: Macron haddini bilmelidir

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, "Tüm dünya şunu bilmelidir hiçbir ülkenin devlet başkanı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı makamı için yakışıksız üslupla asla konuşamaz, iç siyasetimize müdahale etmeye kimsenin hakkı yoktur" sözleriyle Macron'a tepki gösterdi. Özkoç, "Macron’un açıklamalarını CHP olarak kabul etmiyor kınıyoruz. Macron haddini bilmelidir" ifadelerini kullandı.