CHP içindeki 'Gelecek İçin Biz' grubundan Ege ve Akdeniz gerilimine ilişkin açıklama: Yaşasın Yurtta Barış, Dünyada Barış!

CHP içindeki "Gelecek İçin Biz" grubu Ege ve Akdeniz’de yaşanan gerilim üzerine bir açıklama yayınladı.

"Yaşasın Yurtta Barış, Dünyada Barış!" sloganıyla yayınlanan açıklama şöyle:

Ege ve Akdeniz'de savaşın lafı bile toplumlar için kayıp, halklar için ezilme demektir. Bir süredir Doğu Akdeniz'de var olduğu savlanan enerji kaynakları, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge ve benzeri kavramlar üzerinden yükseltilen Türk-Yunan geriliminin iki ülke toplumlarına şu ana kadar herhangi bir yarar sağladığını kimse ileri süremez.

İki Ülke Halklarının acil gereksinmelerine harcanabilecek kaynakların, hazırlıklar, tatbikatlar, güvenlik önlemleri ve benzerleri üzerinden harcandığı görülmektedir. İki ülkeyi bırakın, Avrupa Birliği'nin bile böyle bir lüksü yoktur. Ege kıyılarında barışçı yaşam ortamının bir an önce yeniden tesis edilmesi, durma noktasına gelen ekonomik ilişkilerin yeniden canlanması sadece her iki ülke halkları için değil, Avrupa dahil tüm Akdeniz Dünyası toplumlarının yararına olacaktır.

Akdeniz Dünyası Halklarının kardeşliği, işbirliği, dayanışması ve sorunları şiddete başvurmadan yönetebilmesi Dünyaya umut verecektir.

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Denize kıyısı olmak hiçbir ülkeye denizler üzerinde mutlak söz sahibi olma hakkı vermez. "Uluslararası Deniz Hukuku" diye adlandırılan 20. yüzyıl "mevzuatı", denizleri ve canlı yaşamını ve toplumsal iyilik halini korumak yönünde değil, güçlü olanlar lehine işletme ve tasarruf haklarını düzenlemeyi öne çıkaran hükümler esaslıdır. Bu koşullarda zengin "doğal kaynaklar" üzerinde yaşamak genellikle halklara yarardan çok felaket getirebilmektedir. Libya ve Irak örnektir; Afrika'nın hemen tüm bölgeleri bunun kanıtlarıyla doludur.

Teknoloji ve sermaye birikimi açısından çok güçlenmiş küresel şirketler, çoklukla devletleri bile kenarda tutacak ortaklıklar halinde dünyanın neresinde bir "kaynak" var ise bunu elde tutmak adına her şeyi yapabilirler.

Bu dev tekeller ülkelerin iç siyasal yapılarına müdahaleden çekinmez, döviz oyunları, fiyat manipülasyonları, hatta ambargo mekanizmaları ile kârlarını en çoğa çıkarmak için, en zengin kaynaklara sahip ülkeleri -örneğin Venezüella- yoksul bırakmaktan bir an tereddüt etmezler.

Filistin halkının binlerce yıllık yurtlarının kıyısındaki Doğu Akdeniz'in doğalgaz yataklarından yararlanmasını bırakın, balıkçılık yapmasının bile engellenmesine seyirci kalmaktadır.

Fransa gibi bir devletin Mısır ve Yunanistan'a savaş uçağı satması, TÜrkiye'nin de uçak, gemi ve benzeri silah donanım sistemleri almaya zorlanması, kimin işine yaramaktadır?

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Covid-19 salgınının, süre giden Küresel Ekonomik Buhranı, katmerlendirerek halkların omzuna yıktığı bu günlerde, işe yarayabilecek kaynakların savaş olasılığı gerekçesiyle askeri amaçlar için kullanılması, acil sağlık, beslenme, barınma veeğitim ihtiyaçlarını karşılamakta kullanılmasından daha faydalıdır denebilir mi?

Türkiye ve Yunanistan Halklarının yoksullarına ve işsiz bırakılmışlarına hiçbir yarar ifade etmeyen gerilim ve savaş atmosferi daha savaş olmadan bölge insanlarının hak ve özgürlüklerinin zedelenmesine, ekonomik ilişkilerin durmasına neden olmuştur. Tİcaret ve turizm iki yaka halklarının aleyhine büyük darbe almıştır. Bölgedeki istikrarsızlık, güven yitimi ve güvenlik kaygısı toplumların uzun sürecek kayıplarını işaret etmektedir.

Akdeniz ve uzantısı olan Ege ve Karadeniz bölen, parçalayan değil birleştiren bir su bütünlüğüdür. Akdeniz Dünyasının toplumlarının barış içinde yaşaması her şeyden önce bu halkların mutluluğuna ve refahına hizmet eder.

Savaşlarda çağımızda kaybeden ya da kazanan ülke yoktur. Herkes kaybeder. Kzananlar sadece savaş sanayi ve doğal kaynakları ele geçiren küresel sermaye çevreleridir.

Akdeniz dünyası halklarının barış içinde işbirliği ve dayanışma ile birlikte var olması ve geleceğe yürümesi biricik güvenli yoldur.