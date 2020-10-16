CHP heyeti Ayhan Bilgen'i cezaevinde ziyaret etti

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu’nun CHP’li Üyeleri İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç ile Ankara Milletvekili Av. Ali Haydar Hakverdi, görevden alınan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’i tutuklu bulunduğu Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi’nde ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili yazılı açıklama yapan CHP’li Milletvekilleri Av. Kılıç ve Av. Hakverdi, Bilgen’i moralli ve sağlıklı gördüklerini ifade ettiler.

Daha önce bu tür görüşmelerin açık görüş alanında gerçekleştirildiğini ifade eden CHP Milletvekilleri, Ayhan Bilgen ile arada camın bulunduğu kapalı bir görüş alanında, kayıt altına alınan bir telefon aracılığı ile görüştürüldüklerini ve cezaevi yönetiminin de pandemi sürecini buna gerekçe gösterdiğini dile getirdiler.

CHP’li Milletvekilleri Av. Sevda Erdan Kılıç ve Av. Ali Haydar Hakverdi, “Açık görüş alanında mesafeli bir şekilde görüşmek daha sağlıklı olurdu. Milletvekillerini, birebir ve dış dinlemelere kapalı, sağlıklı bir ortamda görüştürme imkanı varken bunu yapmadılar. Biz bu koşullarda görüşmeyi kabul etmedik; fakat Ayhan Bilgen’in mevcut sağlık durumundan endişe ettiğimizi belirterek, şerhli tutanağımızı tutarak görüşmeyi gerçekleştirdik” dediler.

CHP’nin hukukçu Milletvekilleri Av. Sevda Erdan Kılıç ve Av. Ali Haydar Hakverdi, “Ayhan Bilgen’in tek kişilik hücrede kaldığını, kendisine günlük sadece bir saat havalandırmaya çıkma hakkı verildiğini; ancak bu havalandırma esnasında hiç kimse ile iletişim kurdurulmadığını” belirterek, “normalde cezaevinde kalan bir kişinin sabah havanın aydınlanmasından kararmasına kadar havalandırmaya çıkma ve bu süreyi de en az 3 kişi ile ortak kullanma hakkı olduğunu fakat Ayhan Bilgen’in, havalandırma hakkının bir saat ile sınırlandırılması nedeniyle bu hakkını kullanmadığını” kaydettiler.

Tek kişilik hücrede kalanların, hücrede bulundurabilecekleri kitap sayısı ile ilgili bir netlik olmadığını ifade eden Milletvekilleri Av. Kılıç ve Av. Hakverdi, “Bazı cezaevlerinde bu sayı 10, ancak bu hak Ayhan Bilgen’e verilmemektedir, hücresinde sadece 2-3 kitap bulundurmasına izin verilmektedir. Ayhan Bilgen’in Cezaevi Kütüphanesi’nden de iki haftada iki kitap alabilme hakkı vardır. Günde bir kitap okumasına ve iki günde kitapları bitirmesine rağmen, tekrar kitap alabilmek için iki hafta beklemek zorunda kalmaktadır” dediler.