CHP Grup Başkanvekili Özel: Bakan haklıdır, aşıyı vurulacağım

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye’nin ithal edeceği aşıyla ilgili açıklama yaptı. "Çin malı değersizleştirmesi üzerinden güvensizlik oluşturulmasını doğru bulmadıklarını" belirten Özel, “Sağlık Bakanı’nın söyledikleri, eczacı kimliğimle doğruluyorum ki haklıdır. Türkiye’nin laboratuvarlarında onay aldıktan sonra ben bu aşıyı vurulacağım, bütün sevdiklerime de tavsiye edeceğim" dedi.

Aşı tartışmasını bir video açıklamasıyla değerlendiren CHP’li Özel, şunları söyledi:

“Bu korona günlerinde korona belası kadar büyük bir bela çıktı. O da bilgi kirliliği ve dezenformasyon belası. Şimdi bu hem Türkiye’de hem dünyada bir aşı karşıtlığı üretmeye başladı. Birincisi şunu söyleyelim; ülkenin ithal edeceği aşıların üçüncü faz çalışmalarını tamamlamış, yayınlarını yapmış ve Türkiye’nin laboratuvarlarında da incelenmiş olması şartıyla bütün vatandaşlarımızın aşıyı vurdurması gerektiğini düşünüyorum.

Sağlık Bakanı’nın Çin aşısı-Alman aşısı karşılaştırması ve Çin aşısı konusunda söyledikleri; eczacı kimliğimle doğruluyorum ki haklıdır. İnaktif aşılar güvenli aşılardır. Çin’in yaptığı ucuz bir takım kalitesiz üretimlerden dolayı ‘Çin malı’ söylemini aşıya taşımak kesinlikle doğru değil. Ne yöntemle yapılacağı bellidir ve bu aşılar Türkiye’de de test edilecektir. ‘Çin malı’ nefreti, ‘Çin malı’ korkusu, ‘Çin malı’ değersizleştirmesi üzerinden Türkiye’nin ithal edeceği, şu anda da bulabileceği yüksek miktardaki tek aşı gibi görünen bu aşıya karşı bir güvensizlik yaratmayı, bir aşı karşıtlığı yaratmayı doğru bulmuyoruz.

'Ben vurulacağım'

Çin aşısının üçüncü faz çalışmasının yayınları tamamlanıp Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun laboratuvarlarında onay aldıktan sonra ben bu aşıyı vurulacağım. Bütün sevdiklerime, dostlarıma vurulmalarını tavsiye edeceğim. Bütün vatandaşlarımıza da sözümüze değer veren herkese de aşı olmalarını, bağışıklığa katkı sağlamalarını hem kendilerini hem toplumu korumalarını, bu belanın başımızdan def edilmesi için de bu sorumluluğu almalarını tavsiye ederim.

'Bu konuda kutuplaşma olmaz'

Ve Sağlık Bakanı’na çağrımdır: Bu konuda artık kutuplaşmanın, iktidar-muhalefet çelişkilerinin, tartışmalarının dışına çıkmak lazım. Bu konuda hep birlikte bir ulusal kampanya yürütmek lazım. Belki tüm liderlerin desteğini talep etmek lazım. Kamu spotlarında toplumun tüm kesimlerine, tüm siyasi partilerin liderlerine yer vermemiz lazım. Biz bu konuda elimizi uzatmaya, elimizi taşın altına koymaya hazırız."