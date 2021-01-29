CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen hakkında “21 Soruda 'FETÖ'nün Siyasi Ayağı” kitapçığı nedeniyle hazırlanan iddianamede “cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı” suçu kapsamında cezalandırılmasının istendiği ortaya çıktı. Gökçen, “Bu suçlamayla kendilerini daha da gülünç duruma düşürüyorlar” tepkisini gösterdi.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 11 Şubat’ta TBMM’de yaptığı konuşmaları içeren “FETÖ’nün Siyasi Ayağı” kitapçığına, 2020’nin Ekim ayında, mahkeme kararı ile basım, dağıtım ve satış yasağı getirilmiş ve kitapçığın toplatılmasına karar verilmişti. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 18 Ocak’ta MYK’nin en genç ve milletvekili olmayan iki isminden biri olan Gökçe Gökçen’e dava açıldığını duyurmuştu.

Gökçen’e, kitapçık nedeniyle 7 ayrı suçlamayla 3 ayrı dava açıldığı öğrenildi. Bu kapsamda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Gökçen hakkında hazırlanan iddianamede, mağdur olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gösterildi. Ceza istenen maddelerin ise “iftira” ve “Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı” olarak belirlenmesi dikkat çekti.

Söz konusu iddianamenin, Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiği ancak henüz duruşma tarihi verilmediği; soruşturma sırasında ise Gökçen’in ifadesinin alınmadığı öğrenildi.

5 yıldan az olmayacak

İddianamede, Gökçen’in, “kitapçık yoluyla işlenen suçlardan” yayımcı sıfatıyla sorumlu olduğu belirtildi. Kitapçıkta, “Cumhurbaşkanı’nın 'FETÖ'/PDY silahlı terör örgütünün siyasi ayağı olduğu, devleti 'FETÖ'ye teslim edenin Cumhurbaşkanı olduğu, Erdoğan’ın orduya kumpas kurma talimatı veren asıl kişi olduğu ve devletin namusu ve mahremi olan Kozmik Oda’nın açılması talimatını bizzat verdiği” gibi ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Bu kapsamda, Gökçen’in “iftira” suçunu işlediği ve iftira içeren söylemlerin Türk Ceza Kanunu (TCK) 310. maddesi ile düzenlenen “Cumhurbaşkanına fiili saldırı” kapsamında da olduğu öne sürüldü. TCK 310. maddenin “cumhurbaşkanına fiili saldırı” suçunu düzenleyen ikinci fıkrası, hakaret dışında kalan tüm hareketleri kapsarken, ilgili suça ilişkin cezanın yarı oranında artırılması öngörülüyor. Bu suretle verilen cezanın ise 5 yıldan az olamayacağı kaydediliyor.

'Açılan 3 davada, 7 ayrı suçlamayla hapisle cezalandırılmam isteniyor'

İddianameyi değerlendiren ve "umutsuzluğa karşı bambaşka bir Türkiye’nin mümkün olduğunu gösterdiğimiz için baskı görüyoruz" diyen Gökçen, kakkındaki iddianameyi “trajikomik” olarak niteledi. Gökçen, “Saraylardan halka ve bizlere ahkâm kesenler, vaktinde ‘Ne istediler de vermedik’ diyenler, partimizin ‘FETÖ’nün Siyasi Ayağı’ kitapçığı nedeniyle hakkımda açılan 3 davada, 7 ayrı suçlamayla hapisle cezalandırılmamı istiyor. 29 yaşında bir siyasetçiden ciddi ciddi cumhurbaşkanına fiili saldırı suçu ve en az beş yıl hapis cezası çıkarmaya çalışıyorlar. Milyonlarca gencin baskılara karşı özgürlük ve eşitlik talebinin siyasette ve yönetimde yer bulacağı güne kadar özgürlük ve demokrasi mücadelemden bir adım geri atmayacağım” diye konuştu.