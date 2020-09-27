CHP: Ermenistan tarafından gerçekleştirilen ateşkes ihlalini kınıyoruz

CHP'den yapılan açıklamada 'Ermenistan tarafından uluslararası hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen ateşkes ihlalini ve sivillerin ölümüne neden olan saldırıyı kınıyoruz' denildi.

Haber Merkezi

Ermenistan ve Azerbaycan sınırında bu sabah yeniden başlayan çatışmalarla ilgili CHP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada "Ermenistan tarafından uluslararası hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen ateşkes ihlalini ve sivillerin ölümüne neden olan saldırıyı kınıyoruz. Şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize rahmet, Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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