CHP: Ermenistan tarafından gerçekleştirilen ateşkes ihlalini kınıyoruz

Ermenistan ve Azerbaycan sınırında bu sabah yeniden başlayan çatışmalarla ilgili CHP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada "Ermenistan tarafından uluslararası hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen ateşkes ihlalini ve sivillerin ölümüne neden olan saldırıyı kınıyoruz. Şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize rahmet, Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Ermenistan tarafından uluslararası hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen ateşkes ihlalini ve sivillerin ölümüne neden olan saldırıyı kınıyoruz. Şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize rahmet, Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) September 27, 2020