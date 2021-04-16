CHP 'Doğu Masası' kurdu

CHP, milletvekili çıkaramadığı ve üye sayısının düşük olduğu bölgelere dönük çalışma başlattı. CHP Parti Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, doğu illerine özel çalışmalar amacıyla Doğu Masası kurdu.

Hürriyet'ten Rıfat Başaran ve Mert Gökhan Koç'un haberine göre Doğu Masası, ilk toplantısını bölgedeki il başkanları ile önceki gün Genel Merkez’de yaptı. Basına kapalı yapılan toplantının bir kısmına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Doğu Masası’nda PM üyeleri ve milletvekilleri görev alacak. Partililerin sayısı, gidilecek il ve ilçelere göre değişecek. Doğu Masası’nın amacı, “Örgüt kapasitesini arttırmak ve CHP’nin bölgedeki gücünü ve milletvekili sayısını yükseltmek” olarak açıklandı.