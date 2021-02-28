CHP Denizli milletvekili Sancar partisinden istifa etti

CHP Denizli milletvekili Teoman Sancar, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Sancar istifasını sosyal medya hesabından yaptığı "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" açıklamasıyla duyurdu.

Sancar'ın istifasıyla CHP'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 135'e düşüyor.

'Hiçbir oluşum ve siyasi partiye geçmek sebebiyle istifa etmiş değilim'

ANKA haber ajansı Sancar'ın istifa dilekçesini yayımladı. Buna göre Sancar istifa dilekçesinde “Hiçbir oluşum ve siyasi partiye geçmek sebebiyle istifa etmiş değilim” dedi.

Ajansa göre Sancar'ın öğleden sonra CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu arayarak "özel sebepler" gerekçesiyle istifa ettiğini bildirdiği ve başka bir partiye de geçmeyi düşünmediğini söylediği öğrenildi.

CHP Genel Başkanlığı’na gönderdiği istifa dilekçesinde Sancar, “Üyesi bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyorum. Hiçbir oluşum ve siyasi partiye geçmek sebebiyle istifa etmiş değilim” diye belirtti.

Sancar, 10 Şubat tarihindeki bir paylaşımında, kendisinin de aralarında olduğu 17 milletvekilinin CHP’den istifa ederek Muharrem İnce’nin partisine geçeceğine yönelik bir habere “Peki bundan benim haberim niye yok? Deli saçması” yorumunu yapmıştı.