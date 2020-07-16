CHP çoklu baronun iptali için AYM'ye başvurdu: Adliyeleri çatışma merkezine dönüştürecek

CHP Grup Başkanveli Engin Altay, CHP adına çoklu baro yasasının iptali için AYM'ye yaptığı başvurunun ardından bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamasında, ''Farklı dinsel, etnik, ideolojik ve hatta yaşam tarzı üzerinden oluşacak barolar adliyeleri çatışma merkezine dönüştürür'' diyen Altay, ''İstanbul’da 23, Ankara’da 8, İzmir’de 4 baro kurulabilir. ‘Ne var bunda’ denilebilir. Barolar arası ideolojik, ekonomik ve siyasi rekabet düzeni, disiplini ortadan kaldırır'' ifadelerini kullandı.

'İçtüzük çiğnenmiş ve komisyon toplanmıştır'

Altay, yasanın komisyona getirilmesinin anayasaya aykırı olduğunu belirterek, ''Anayasa’nın 88’inci maddesi, iç tüzüğü işaret eder. İçtüzük çiğnenmiş ve komisyon toplanmıştır. Biz buna eylemli içtüzük ihlali diyoruz. Bunların yok hükmünde olduğunu biliyoruz. Bu nedenle eylemli içtüzük ihlali nedeniyle teklifin tümünün iptalini istedik'' diye konuştu.

Ayrıca Altay, ''Bu kanun milleti kutuplaştırmaya, ayrıştırmaya yönelik hükümlerin iptaline yöneliktir. Bu kanun 28 maddedir, biz bu 21 maddesinin iptalini talep ettik. Bu sık karşılaşılan bir durum değildir. 15 ve 18’inci maddelerin ilintili olduğu için 21 maddeyi içermektedir'' ifadelerini kullandı.

'Başvurumuzun kabul edileceğine inanıyorum'

Altay son olarak AYM'ye yaptıkları başvuru için ''Yüksek mahkemenin elinde geniş bir içtihat havuzu var. Bu başvurumuzun kabul edileceğine dair yüzde 100’lük bir inançla buradan ayrılacağım'' sözlerini sarf etti.