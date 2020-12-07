CHP camilere 'tek sayaç' istedi

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camilerde iki ayrı elektrik aboneliği bulunmasını ve aydınlatma için kullanılan elektriğin devlet tarafından, ısıtma-soğutma için kullanan elektriğin ise vatandaştan toplanan paralar ile ödenmek zorunda olmasını eleştirdi. Şahin, ‘tek sayaç’ uygulamasına geçilmesi için TBMM Başkanlığına kanun değişikliği teklifi verdi.

Yaptığı açıklamada, ‘‘14.03.2013 tarih ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun geçici 6'ncı maddesinin 3’üncü fıkrasında, ‘... toplumun ibadetine açılmış ve ücretsiz girilen ibadethanelere ilişkin aydınlatma giderleri Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.’ düzenlemesini hatırlatan Şahin, "İbadethanelerin aydınlatma giderleri için Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin ilgili tertibine konulan ödenekten bütçe imkânları dahilinde camilerin aydınlatma giderleri ödenmekte iken, ısıtma ve soğutma ihtiyacı için kullanılan elektriğin bütçeden ödemesi yapılmamakta. Camilerimizde ısınma ve soğutma ile ezan ve vaaz cihazlarının bağlı olduğu prizlerin ayrı bir elektrik sayacı, sırf cami aydınlatması için harcanacak elektrik için ayrı bir elektrik sayacı bulunuyor. Devlet ve devlete bağlı olan Diyanet İşler Başkanlığı yasalara göre tüm ibadethanelerin giderlerini karşılamalı bu işi hayırsever vatandaşların bağışlarına bırakmamalıdır." dedi.

Aydınlatmaya bütçe var ısıtma/soğutmaya yok

"Camilerin elektriklerinin kesilmesinde ve tüm elektrik giderlerinin devlet eliyle karşılanması yönünde yasal dayanak olan mevzuatta değişiklik yapılması için kanun teklifi verdiğini belirten Şahin, camilerin aydınlatma giderlerinin genel bütçeden karşılandığını, ısınma ve soğutma giderlerinin ise vatandaşlardan toplanan bağışlarla ödenmeye çalışıldığını söyleyerek, ‘‘Özellikle kış aylarında ısınma giderlerinin çok yüksek olması elektrik faturalarının artmasına ve borçların ödenememesine yol açmakta. Camilerin birçoğunun ısıtma ve soğutmadan kaynaklı ödenmemiş elektrik borcu bulunmakta, özellikle 30 bin, 50 bin, 90 bin ve daha fazla elektrik borcu bulunan camiler söz konusu. Faturaların zamanında ödenememesi, faturaların ödenemeyişinden dolayı elektrik şirketleri camilerin elektriklerini kesmekte ya da kesilmesi tehdidi ile faaliyet sürdürmeye çalışmaktadırlar. Bu durum borcun muhatabı olarak görülen din görevlilerini de sürekli para toplamak zorunda kaldıkları için rencide etmektedir. Bizim devletimiz büyüktür. Gereken yasalarda belirtilmiştir. AKP hükümetinin yasa tanımayarak vatandaşlarımızı kışın üşümeye, elektriği kesik camiye göndermeye hakkı yoktur. Derhal bu uygulamadan vaz geçilip ibadethanelerimizin tüm elektrik giderleri, başkanının lüks arabalarla gezdiği Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ödenmelidir’’ ifadelerini kullandı.

'AKP ve küçük ortağı umarım red oyu vermez'

Camilerin tüm elektrik giderlerinin devlet tarafından karşılanması konusunda oluşan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla çözümün 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda değişiklik yapılması olduğunu belirten Şahin, ‘‘6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun geçici 6'ncı maddesinin 3’üncü fıkrasındaki ‘... ibadethanelere ilişkin aydınlatma giderleri Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.’ hükmündeki ‘aydınlatma giderleri’ sözcüğü ‘elektrik giderleri’ şeklinde değiştirilmesi gerekir. Bu değişiklik teklifini yüce meclise sundu. Umarım AKP ve küçük ortağı MHP bu kanun değişikliği teklifimize, milletimiz için verdiğimiz her önergede olduğu gibi yine red oyu vermez’’ dedi.

Oktay'a sorular

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ayrıca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın şu sorulara yazılı olarak cevap vermesini istedi;