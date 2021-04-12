CHP Antalya İl Başkanı görevden alındı

CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar bugünkü CHP MYK toplantısında alınan kararla görevden alındı.

CHP'nin il ve ilçe örgütleriyle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Antalya İl Başkanı ve yönetiminin görevden alınmasını teklif etti. Parti örgütü, örgüt yönetimleri ve yurtdışı örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise yönetimin değil, yalnızca il başkanı Nusret Bayar’ın görevden alınması gerektiğini belirtti.

DHA'nın haberine göre yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrasında yapılan oylama sonunda CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar’ın görevden alınmasına karar verildi. Yeni başkan ise il yönetiminde bulunan kişiler arasından seçilecek.

Görevden almanın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in geçen hafta Kılıçdaroğlu’nu ziyaretinin ardından gerçekleşmesi dikkati çekti. Böcek, yaklaşık 4 aylık koronavirüs tedavisinin ardından Aralık ayında göreve başlamış ve Genel Sekreter Yardımcısı olarak atanan Hüseyin Karakuş’u görevden alıp uzman olarak atamış. Bu atamayı eleştiren CHP İl Başkanı Nusret Bayar ise “Daha göreve gelir gelmez böyle bir atama şık olmamıştır. Sonuçta başkanın tasarrufundadır ama örgütlerin tepkileri var” açıklamasını yapmıştı.