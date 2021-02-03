Chomsky: Liberaller ABD'nin bir terörist devlet olduğunu kabullenemiyor

RT'den Chris Hadges'a konuşan ABD'li dilbilimci, felsefeci, bilişsel bilimci ve tarihçi Noam Chomsky, ABD'nin yeni iktidarı ve liberallerin onu nasıl gördüklerini yorumladı.

Noam Chomsky, RT'ye verdiği demeçte, tıpkı birçok Trump destekçisi gibi, ABD'li liberal entelektüellerin "uluslararası terörizmin" önde gelen tedarikçisi olarak tarif ettiği ABD hükümetini temelde zararsız bir güç olarak algılandığı bir fantezi dünyasında yaşadıklarını söyledi.

Chomsky, "Cumhuriyetçi çetelerin seçimin kaybedildiğini kabul etmelerini sağlayamadığınız gibi, liberal Amerikan entelektüellerinin de Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen bir terörist devlet olduğunu fark etmesini sağlayamazsınız" dedi.

"Gerçek, ABD'nin egemen bir devlet olarak tarihinin neredeyse tamamı boyunca birilerine karşı bir saldırganlık savaşı yürüttüğüdür" diyen Chomsky, Ronald Reagan'ın dış politikasının odağını oluşturduğu sözde "Teröre Karşı Savaş", Washington'un "Orta Amerika'da ve ayrıca Güney Afrika'da ABD terörizmine karşı direnişle" uğraşması olduğunu hatırlattı.

Nelson Mandela, apartheid rejiminin dağılmasından çok sonra da, 2008 yılına kadar ABD tarafından terörist olarak kabul edilmişti ve ABD'nin Nikaragua'ya yönelik gizli savaşı, Uluslararası Adalet Divanı tarafından uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirilmişti.

Chomsky, "Reagan yönetiminin yaptığı şey, kendi tanımlamalarımıza göre terörizmin zirvesiydi" dedi. ABD'li düşünür, "Ancak New York Times, düşmanca bir platform olduğu için mahkemenin kararını reddedebileceğimizi söyleyen bir başyazı yayınladı. Neden düşmanca bir platform? Çünkü ABD'yi kınamıştı" diye ekledi.

Chomsky, ABD'nin Küba'ya olan tehditleri ve 'Küba Füze Krizi' hakkındaysa "Neredeyse dünyanın yok olmasına yol açan ciddi bir terörist savaştı" şeklinde yorumladı.

Chomsky, ABD'nin egemen siyasetindeki taraflara hitaben, "Gerçekten ciddi hastalıklar var, tesadüfen iki partili, Cumhuriyetçiler yelpazenin dışına çıktı, ama bunlar tartışılmıyor" diyerek ABD siyasetinin sağa kaydığına işaret etti.

Bernie Sanders yorumu

ABD'de siyaset yelpazesinin sağa doğru büyük bir kayış gerçekleştirdiğini savunan Chomsky, bu durumun ABD halkına da gerçek bir zarar verdiğini belirtti. Almanya gibi bir ülkede kolaylıkla sağ merkez sayılabilecek bir politikacı olan Bernie Sanders'ın fikirlerinin, başkanlık kampanyası sırasında ABD için fazla radikal olarak resmedildiğinin altını çizen Chomsky, şöyle konuştu:

"[Sanders'ın] İstediği şey - genel sağlık sigortası, ücretsiz üniversite eğitimi - Avrupa'daki muhafazakar partiler tarafından [bile] hafife alındı. Bu, Amerikan halkına karşı çok ağır bir hakaret: O kadar geri ve gericisin ki Meksika'nın sahip olduğu, Fransa'nın sahip olduğu, Brezilya'nın sahip olduğu şeylere sahip olamıyorsun."