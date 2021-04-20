'Chelsea ve Manchester City lige katılmakta tereddüt ediyor'

İngiliz futbol kulüpleri Chelsea ve Manchester City'in Avrupa Süper Ligi'ne katılma konusunda tereddüt ettikleri iddia edildi.

Avrupa Süper Ligi'ne katılma ihitmali olan başka bir kulübün yöneticisi, The Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, iki kulübün kamuoyunun olumsuz tepkisi nedeniyle lige katılmak konusunda çekinceli davrandığını ifade etti.

Gazeteye konuşan yöneticinin iddiasına göre, lige katılacak 12 kulübun yarısından azı söz konusu lige katılımı "fanatik" derecesinde savunurken, diğerleri finansal olarak daha iyi duruma gelmek istediği veya bunun dışında kalmaktan korktuğu için katılımı kabul etti. Chelsea ve Manchester City'in bu kulüpler arasında olduğu öne sürüldü.