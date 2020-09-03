ÇHD İzmir: Ölüm orucundaki Karakaya ve Akman zorla hastaneye kaldırıldı

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İzmir Şubesi’nden yapılan açıklamada, İzmir Şakran Kapalı Cezaevi’nde ölüm orucunda olan Özgür Karakaya ve Didem Akman’ın istekleri dışında hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

ÇHD İzmir Şubesi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Adil yargılanma ve ağırlaştırılmış müebbet rejiminin düzeltilmesi için ölüm orucunda olan tutsaklar Özgür Karakaya ve Didem Akman ölüm orucunun 198. gününde zorla Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırılmışlardır. Özgür Karakaya ve Didem Akman’a daha önce olduğu gibi yine zorla müdahale girişiminde bulunulmaya çalışıldığını biliyoruz. Hekimlere tekrar hatırlatıyoruz; tıbbi etik ilkelere aykırı şekilde bu suça ortak olmayın. Zorla müdahale işkencedir!” denildi.