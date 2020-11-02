Charlie Hebdo'nun Twitter hesabına erişim engeli

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Türkiye'de internet sitesinin ardından Twitter hesabına da erişim engeli getirildi.
Geçtiğimiz günlerde kapağında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karikatürüne yer veren derginin Twitter hesabı, Ankara 6'ıncı Sulh Ceza Hakimliğinin 28 Ekim 2020 tarih ve 2020/7094 sayılı kararıyla "kişilik hakları ihlali" gerekçesiyle erişime engellendi.
Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığının 2015 yılında verdiği kararla Charlie Hebdo'nun internet sayfasına erişim engeli getirilmişti.