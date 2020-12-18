Charlie Hebdo önündeki satırlı saldırıya ilişkin dört kişi gözaltına alındı

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı, Fransız yetkililerin, haftalık Charlie Hebdo gazetesinin eski ofislerinin dışında iki kişinin yaralandığı satırlı saldırıyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen dört Pakistan vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı.

İki kişi, güneybatı Gironde bölümünde, biri kuzeydeki liman kenti Caen'de ve biri de Paris bölgesinde gözaltına alındı.

Saldırıyı gerçekleştiren 25 yaşındaki Zaheer Hassan Mahmud adlı saldırgan, Eylül ayında terör suçlamalarına düzenlenen saldırının ardından tutuklandı ve halen tutuklu bulunuyor.

16 Ekim'de genç bir Çeçen, bazı karikatürleri öğrencilerine gösteren öğretmen Samuel Paty'nin başını kesti.

İki haftadan kısa bir süre sonra, Avrupa'ya gelen genç bir Tunuslu, Akdeniz kıyısındaki Nice kentindeki bir kilisede üç kişiyi öldürüldü.