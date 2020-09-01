Charlie Hebdo Muhammed karikatürlerini yeniden yayınlıyor

Yayımladığı Muhammed karikatürleri sonrasında 2015 yılında İslamcı militanların saldırısına uğrayan Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, saldırganlara yardım etmekle suçlanan 14 zanlının yargılanacağı davadan bir gün önce yeni bir karar aldı.

Charlie Hebdo, bazı kesimlerin tepkilerine neden olan ve saldırıya gerekçe olarak gösterilen Muhammed karikatürlerini özel bir sayıda yeniden yayınlayacağını duyurdu.

Derginin yöneticisi ve çizer Laurent ‘Riss’ Sourisseau, 'Asla boyun eğmeyeceğiz, asla vazgeçmeyeceğiz' dedi.

Derginin kapağında, ilk olarak 2005’te Danimarka’da Jyllands-Posten adlı gazetede yayımlanan ve ardından 2006’da Charlie Hebdo tarafından yeniden basılan 12 karikatür yer alıyor. Orta sayfalarda ise 2015 yılındaki katliamda öldürülen ve ‘Cabu’ olarak bilinen Jean Cabut tarafından çizilen Muhammed tasviriyle birlikte ‘Bunların hepsi, sadece bunun için’ ifadesi yer alıyor.