Cezayir Cumhurbaşkanı meclisi feshetti

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, seçimlere hazırlık amacıyla Ulusal Halk Meclisi'ni fesheden kararnameyi imzaladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Tebbun, kısmi bir kabine değişikliği yaparak 7 bakanı görevden aldı. Tebbun ayrıca, parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Halk Meclisi'nin feshedilmesi yönündeki kararnameyi de imzaladı.

Tebbun, erken parlamento seçimlerinin ise meclisin dağılmasından sonraki 3 ay içinde yapılacağını açıkladı.

Tebbun 18 Şubat’ta devlet televizyonunda yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, parlamentonun alt kanadını feshedildiğini duyurmuş, erken seçim çağrısında bulunmuştu.

Tebbun, feshetme kararının, geçtiğimiz Kasım ayında başlatılan ve parlamentoya daha fazla yetki verilmesini öngören reformlar kapsamında alındığını söylemişti.

Tebbun, "Yeni bir kurum inşa etmek amacıyla meclisi feshetme ve yeni seçim çağrısı yapma kararı aldım" demişti.

Eski Cumhurbaşkanı Buteflika'nın 2019 yılında yolsuzluğa karşı protestolarla birlikte istifa etmesinin ardından göreve gelen Tebbun, ülkede ekonomik ve siyasi reform yapma taahhütünde bulunmuştu.