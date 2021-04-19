Cezayir basını: Türkiye ülkedeki yasa dışı bir örgütle görüşüyor

Cezayir basınında, Türkiye'nin Cezayir'de terör eylemleriyle suçlanan "Raşad" hareketiyle görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

Cezayirli El Haber gazetesi, "Raşad" hareketi üyelerinin Türk yetkililerle İstanbul ve Antalya'da görüştüğünü iddia etti. Gazeteye konuşan ve ismini vermeyen kaynaklar, bu görüşmelerin "iki ülke arasındaki ilişkileri gerilime sokacağını" ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kuzey Afrika'da başka bir ülkeye uyuyan hücre konuşlandırma kararı aldığını" ileri sürdü.

Cezayirli yetkililer, liderleri yurt dışında olan "Raşad" hareketini "yasadışı hareket" olarak tanımlarken, Cezayir Ulusal Güvenlik Konseyi, son açıklamasında örgütün, üke istihbaratına ve orduya dönük son eylemleriyle "terörizm kapsamına girmeye yaklaştığını" söyledi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği, "Türkiye'nin Cezayir yönetimine müdahalede bulunmada iddiaları, belli odakların çıkarı için ortaya atılıyor. Bu iddialar iki dost ülkenin ilişkilerini bozmayı amaçlıyor" dedi.

Büyükelçilik, Cezayir medyasına, "söz konusu iddiaları yeniden doğrulama ve asılsız haberlere karşı direnç gösterme" çağrısında bulundu.