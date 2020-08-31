Cezaevlerine ziyaretçi girişinde HES kodu istenecek

Cezaevlerine ziyaretçiler, yarından itibaren Covid-19'la mücadele kapsamında "Hayat Eve Sığar" (HES) koduyla alınacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu, ceza infaz kurumlarına dışarıdan girecek kişiler için HES kodu uygulamasına geçilmesini önerdi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ise 1 Eylül'den itibaren ziyaretçilerin cezaevlerine HES koduyla giriş yapmalarını kararlaştırdı.

Kod, cep telefonlarına indirilen HES uygulamasından ya da SMS'le alınabiliyor.