Cezaevlerindeki sayı yüzde 10 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri verilerini açıkladı.

Buna göre; cezaevlerinde tutulan kişi sayısı 31 Aralık 2019 tarihinde, 2018 yılının aynı tarihine göre yüzde 10,1 artarak 291 bin 546 oldu. Cezaevlerinde tutulan kişilerin yüzde 84,1'ini hükümlülerin, yüzde 15,9'unu tutukluların oluşturduğu belirtildi.

Her yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla Türkiye'de yüz bin kişi başına düşen ceza infaz kurumundaki kişi sayısı 2010 yılında 163 olurken, bu sayı yıllar itibarıyla artarak 2018 yılında 323'e ve 2019 yılında 351'e ulaştı. Açıklamanın devamında 2019 yılında 12 ve daha yukarı yaştaki her yüz bin kişiden 430'unun cezaevinde girdiği bilgisi yer aldı.