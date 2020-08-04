'Cezaevlerindeki koronavirüs vakaları 48 gündür açıklanmıyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, cezaevindeki koronavirüs (Covid-19) vakalarının açıklanmadığına dikkat çekerek, "Virüsün yayılması çok kolay olan cezaevleri ile ilgili sağlıklı bilgi alamıyoruz. Sürecin başından beri Adalet Bakanına cezaevlerindeki hasta sayısını şeffaf bir biçimde açıklama çağrısı yapıyoruz ancak halen gizleniyor. Bilgi edinme ve soru önergelerimize de yanıt verilmiyor" dedi.

İlgezdi, Nisan ayında 15 günde cezaevlerindeki koronavirüslü sayısının yüzde 606 arttığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Cezaevlerinde kaç koronavirüs vakası olduğu bilinmiyor ve açıklanmıyor. Konu hakkında vermiş olduğum bilgi edinme başvurusuna Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Namık Kemal Varol tarafından 17 Haziran’da açıkladık diye yanıt veriliyor. 48 gündür cezaevindeki Covid-19 verileri açıklanmıyor."

'48 günde ne olduğunu kimse bilmiyor'

"17 Haziran verisine göre 6 tutuklu veya hükümlü yaşamını yitirdi, virüs tanısı konulup iyileşen tutuklu ve hükümlü sayısı 374 olarak açıklandı. Aktif vaka sayısı ise 72 idi. 48 günde ne olduğunu kimse bilmiyor.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü verileri açıklamazken açık cezaevinde kalan mahkumların coronavirüs iznini 31 Temmuz tarihi itibarıyla üçüncü kez 2 ay daha uzatılmıştır. Cezaevlerinde giderek artan bir risk söz konusudur ancak bakanlık koronavirüs ile mücadele etmek yerine, veri gizleyerek basından ve kamuoyundan vakaları gizleme derdindedir.

Koronavirüs tespit edilen tutukluların tedavi edilmediği ile ilgili haber sürekli basında yer alıyor. Bu iddiaların derhal araştırılarak, hasta tüm tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetinden yararlanmaları sağlanmalıdır."